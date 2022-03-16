台酒承諾米酒不漲價 泡麵觀察中 14:272022/03/16 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部旗下國營事業台灣菸酒公司董事長丁彥哲16日於立院財委會表示，配合政院穩定物價政策，台菸酒短期內皆不會調漲旗下產品價格，而且米酒保證不調漲；至於台酒泡麵則還在觀察中，中長期而言仍需考慮成本因素。 朝野立委皆關切我國物價上漲問題，也關心大宗物資降稅到底能否落實到實際民生物資「黃小玉」的售價。財長蘇建榮16日於立院財委會備詢時表示，經濟部現正嚴查廠商成本結構，若價格不合理上漲，估計將採處分措施。 產地價每台斤38.5元創新高 蛋荒仍無解 不滿政院版台鐵公司條例 台鐵工會下周三赴立院陳情 #立院 #觀察中 #財委會 #調漲 #米酒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 供應鏈危機 特斯拉近三月漲價三次 04:102022/03/16 全球財經 特斯拉調漲美、中部分車款價格 15:132022/03/10 財經 國際廢鋼高漲 豐興本周盤價全面大漲 鋼筋每公噸漲1,400元 12:532022/03/14 財經 一周內第二次 特斯拉又調漲中、美售車價格 15:022022/03/15 財經 油電雙漲難擋 水價依舊凍漲 04:102022/03/16 財經焦點 《鋼鐵股》豐興本周盤價續衝 鋼筋再漲1400元 11:582022/03/14 財經 高爾夫球場擊球費 漲聲響起 04:102022/03/14 產業．科技 《國際產業》成本飆 特斯拉5天漲價2次 14:392022/03/15 財經 《國際產業》競爭加劇＋增長放緩 網飛疫情間漲幅全吐回 13:182022/03/15 財經 電價4月擬漲3％ 經長：會考量照顧民生 04:102022/03/16 財經要聞 《國際產業》材料成本狂飆 特斯拉調漲電動車售價 14:192022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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