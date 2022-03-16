財政部旗下國營事業台灣菸酒公司董事長丁彥哲16日於立院財委會表示，配合政院穩定物價政策，台菸酒短期內皆不會調漲旗下產品價格，而且米酒保證不調漲；至於台酒泡麵則還在觀察中，中長期而言仍需考慮成本因素。

朝野立委皆關切我國物價上漲問題，也關心大宗物資降稅到底能否落實到實際民生物資「黃小玉」的售價。財長蘇建榮16日於立院財委會備詢時表示，經濟部現正嚴查廠商成本結構，若價格不合理上漲，估計將採處分措施。