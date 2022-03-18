永豐餘投控旗下負責林漿紙事業的子公司華紙（1905）18日舉行法說會，去年全年營運表現突出，但去年第4季卻由盈轉虧，答案揭曉，主要原因就在於運費飆漲。為了反應成本上升，華紙各紙種價格今年第1季平均調漲5%-10%，且預告部分特殊紙第2季還要再漲一成。

今天法說會一開場，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和直呼：運費漲到實在受不了！去年貨櫃海運運價一路漲，但原本漲比較大是遠洋線，去年第4季船公司卻突然通知，近洋線運費要大幅調漲。過去近洋線的運費大約每櫃400美元，現在已經漲到2,000美元以上，是這波通膨元兇。

他說，現在貨櫃海運是賣方市場，完全沒得商量，華紙原本和客戶已經談好出貨和價格，只好硬著頭皮出貨，短線成本自行吸收。這造成華紙去年第4季每股淨損0.15元，比起第4季每股獲利0.14元大逆轉。

除了運價，俄烏大戰也推升木片、紙漿等原物料大漲，這個月長纖漿價已經漲到每噸1,000美元以上，創歷史新高，比起去年的750-800美元再高出一截；長纖漿價也已經看到每噸800美元，去年均價只有600多美元。

而俄羅斯是全球重要FSC（森林管理委員會認證）木材出口國，這波戰事，更使得現在木片價格已經沒有行情，過去木片價格長期在每噸150美元上下，很少超過200美元，但最近市場甚至已經有人喊價到400美元。

原料＋運價成本大幅上升，實在撐不住，華紙今年第1季已調漲紙類售價，範圍涵括各種紙類，平均價格調漲5%～10%；而且華紙預告第2季價格還要漲，最近已陸續對客戶發出漲價通知，部分特殊紙的價格可能還要再漲一成。