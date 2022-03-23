林書宇宣布執導全球首部手搖商戰劇《手搖帝國》。(紅杉娛樂提供)

紅杉娛樂日前發布大尺度影集《妮波自由式》卡司，23日紅杉娛樂CEO賴宇同再宣布，今年將攜手金馬名導林書宇打造全球首部手搖商戰劇《手搖帝國》，將市值近千億台幣的手搖飲產業興衰史變成台灣原創影視作品。林書宇打著「田調」的名義至少1周2喝手搖飲，「集郵式」喝法讓體重也跟著上升，問他胖了幾公斤？他笑著說：「體重不透露，但老婆（夏于喬）已經在抱怨了！」

以《九降風》拿下金馬獎的林書宇，之後執導的《百日告別》、《夕霧花園》也獲得金馬獎肯定。「不是因為商戰，而是手搖這個題材」，林書宇表示主題是吸引他接拍影集的主因，《魷魚遊戲》攻佔全球市場收視冠軍，但令人憂心的是，台灣觀眾的品味向韓國傾斜。他希望手搖能把台灣觀眾抓回來，因為手搖發跡於台灣，沒人比台灣更適合拍攝這個題材。

這齣以手搖飲商戰為主題的影集耗時3年多籌備，去年8月開始進行田調，林書宇說年輕時喝手搖飲沒那麼講究，隨著田調時間久了，已經講得一口好茶，「有咀嚼物的選無糖，因為加的料本身就有糖；如果不馬上喝，就少冰，維持冰涼。」有著一套自己喝手搖飲的獨特黃金比例，「你越是研究就越挑剔，越挑剔自然會做出最適合自己味蕾的選擇。」

田調有哪些趣事？林書宇賣關子說：「有趣的故事都跑到在劇本裡了，觀眾到時候就會看到。」《手搖帝國》預計今年底開拍，老婆夏于喬會加入演出嗎？他笑說：「有適合的角色的話！」

林書宇說，「手搖飲對台灣人來說是熟悉又陌生的產業，手搖一直在我們身邊，甚至風靡全球，我們也一直在消費，但是我們卻不理解背後的精采故事，像是上、中、下游的變化，明星商品的誕生過程」，將全球熟知的台灣地方特色發揮出來，是台灣影視進軍國際的利器，他希望手搖能像《AV帝王》受到廣泛地共鳴。

說到商戰劇的看點，林書宇表示如果是兩家公司爭奪市場，不會比探討人性複雜黑暗面來得迷人，「在『商』裡很容易看到人的黑暗面，除了精彩刺激外，人性的複雜與矛盾在商戰中某種程度是很迷人的。因為資本主義機制不見得完全符合人心與道德。」林書宇進一步指出：「兩間公司在比較時不會覺得精彩，但是當我們看到比爾蓋茲對上賈柏斯的時候，就會有故事，但是微軟VS. APPLE就有點無聊。」他說不論用什麼類型包裝，人的故事還是可看性的關鍵。