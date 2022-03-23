台聚(1304)今(23)日舉辦法人說明會，去年營運登頂，多項財務指標均創下歷史新高，展望2022年，多項國際外在因素都使的今年營運充滿變數，但台聚認為PE今年亞洲開工率恐創下新低，中長期持續看好太陽能需求樂觀，將有利於EVA市場，另外，台聚也將持續推廣高性能EVA產品。

台聚2021年全年營收為718億元、年增加42.9%，全年淨利為51.9億元、年增加115%，每股獲利為4.84元。全年毛利率為24.7%、年增加3.87個百分點；營業利益率為18%、年增加4.24個百分點，台聚去年營收、獲利、毛利率等財務指標均創下歷史新高。

展望2022年，台聚認為，原油在全球需求復甦的背景下，短期儘管受到烏俄戰爭影響以及各國對俄制裁，但仍預估價將維持高檔震盪。至於乙烯原料方面，2022上半年受到各地裂解廠歲修以及經濟因素減產，全球供應量較預期減少，但下半年大陸新增產能釋出及地緣戰爭危機解除後，乙烯供應量可望增加。

就台聚主要產品PE、EVA來看，受到烏俄戰情影響，原油價格波動劇烈，乙烯等原物料水漲船高，海運缺櫃缺艙、塞港持續，加上病毒不斷突變導致疫情升溫影響需求，還有就是全球減碳趨勢，都使得今年市場仍充滿變數。

以PE來說，2022年全球新增產能約900萬噸，其中，大陸最多約有450~490萬噸、北美200~300萬噸。儘管2022年全球PE新增產可能是近年新高，但大陸需求佔全球最強，增長卻是近年新低，亞洲PE因高運費等因素難銷售至歐美市場，今年亞洲PE開工率很可能創下歷史新低。至於EVA，台聚也將持續推廣高性能之EVA產品，並提升HD/LLD產品品質，不斷開拓高端市場客群。

台聚也認為，全球關注減碳、綠能議題下，太陽能市場長期需求樂觀期待，2022年裝機量估計195-240GW，雖然2022年預估將再增加70~100萬噸新增產能，但市場仍看好EVA封裝中、長期需求。