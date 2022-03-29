產業研究公司Cox Automotive周一出具報告指出，晶片供應短缺、烏克蘭危機壓縮庫存水位，以及價格不斷上漲嚇跑了手頭沒那麼寬裕的買家，美國今年第一季新車銷量可能創下10年來新低。

Cox Automotive表示，美國3月汽車和輕型卡車銷量估將下滑至少24%，跌至約122萬輛，而第一季銷量估將銳減逾16%。

Cox資深經濟學家Charlie Chesbrough表示：「毫無疑問的，這個市場的景氣已經轉弱，直到供應情況改善之前，新車銷售將維持於目前水準」。

Cox認為美國經濟不至於陷入衰退，但仍將美國2022年全年汽車和輕型卡車銷量預測調降至1530萬輛，較1月所做的預測減少70萬輛。該產業研究公司表示，就算是這個新目標，也要供應斷鏈問題大幅改善才有辦法達到。

中國為了防堵疫情重啟封控措施，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致近幾個月來逐漸緩解的供應瓶頸再度惡化，供應緊缺問題已經帶動新車價格創下歷史新高。

Cox在報告中指出，一些手頭沒那麼寬裕的消費者離開了新車市場，底特律的主流品牌與日產汽車將首當其衝。

其資深經濟學家Chesbrough表示，現在年收入不到75,000美元的家庭在美國輕型車市場中的占比，已經較一年前下滑了將近2個百分點。如今美國新車買家的平均所得已經來到124,000美元。

雪佛蘭（Chevrolet）等底特律主流品牌正面臨市場版圖不斷流失，Cox預測今年第一季，日本豐田可能拿下美國汽車銷量的冠軍寶座。