藉著有大宗物資豐厚的本錢，印尼政府趁著價格大漲時出口，也幫自己賺進不少外匯。不過，全球通膨大漲之下，印尼預估未來幾個月或將受到物價大漲影響。因此，在全球一片制裁俄羅斯之際，印尼逆向思考是否進口俄羅斯原油，一來售價相對便宜，二來也可抑制通膨續漲。

還是得仰賴石油進口的印尼，儘管俄烏戰事導致國際油價大漲，當地政府已要求國營Pertamina(印尼國家石油)禁止對民眾最常使用的油品漲價。同時，印尼也尚未調漲家用電費，以及維持液化石油氣價格不變。

根據統計，印尼2022年前兩個月的預算盈餘為19.7兆印尼盾，約13.7億美元。相較之下，2021年同期則是出現巨幅赤字63.3兆印尼盾。印尼政府憂心，萬一日後擴大補貼計畫，當地財政又會捉襟見肘。

這個東南亞最大的經濟體，2022年撥出134兆印尼盾用於能源貼補上。不過，光是前兩月就花了6分之1，約21.7兆印尼盾。

另外，印尼政府也拿錢彌補Pertamina以及PLN(印尼國家電力公司)，因配合中央政策實施的虧損。粗估下來，2020與2021年之間，印尼政府還積欠這兩家國營企業，大概109兆印尼盾沒還。

Pertamina預估，由於景氣改善以及價差補貼，2022年當地所補貼的柴油需求量，約在160億公升左右，較原本規畫的多出14%。因此，即使全球一面倒制裁俄羅斯之下，印尼基於自己國情考量，有可能會向俄國進口原油。