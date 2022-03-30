晶圓代工廠茂矽(2342)2022年上半年接單無虞，對全年營運樂觀看待，股價8日下探40.4元的近5月低點後止跌回穩，今（30）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.91％至44.85元，截至10點20分維持逾4.5％漲幅，領漲晶圓代工族群。

茂矽2021年合併營收19.51億元、年增5.76％，為近10年高點，毛利率25.09％、營益率13.38％雙創近25年高點。歸屬母公司稅後淨利2.45億元、年增達11.41％，每股盈餘（EPS）1.58元，分創近14年、近15年高點。董事會決議擬配息0.5元，亦創近14年高點。

茂矽2022年2月自結合併營收1.72億元，月增1.72％、年增達29.61％，累計前2月合併營收3.42億元、年增達30.4％，創近11年同期高點。茂矽先前法說時表示，供不應求狀況已持續長達18個月，目前上半年訂單已到手，第二季展望「絕對沒問題」。

展望2022年，茂矽發言人鄧志達認為，目前整體產業需求仍相當健康，外界疑慮產能鬆動應是指中國大陸的低階製程。整體而言，除了俄烏戰爭外，只要國際局勢不要有太大變化，對今年整體營運展望仍樂觀看待。

茂矽今年持續聚焦車用、工業及高階MOSFET應用市場，去年車用產品出貨量已突破20％，今年目標提升至25％，並持續關注GaN/SiC等第三代半導體的製程技術開發。董事長暨總經理唐亦仙指出，下半年二極體相關產能將再提升10％，部分為車用二極體。