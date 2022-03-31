美國31日公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標2月核心個人消費支出（PCE）物價指數創近39年新高，物價高漲令2月個人支出急速下滑，專家認為通膨壓力增加正改變民眾消費行為。

商務部公布扣除食物與能源後2月核心PCE物價指數年增5.4％，略低市場預估年增5.5％，創1983年4月來新高，也高於1月的年增5.2％。

2月PCE物價指數年增6.4％，創1982年2月來新高，高於1月修正後的年增6％。原先公布年增6.1％。

美國新冠疫情減退，刺激民眾在餐飲和旅遊等消費，像航空業反映旅遊需求回升速度較預期快。但通膨壓力上升令2月個人支出僅月增0.2％，低於市場預估月增0.5％，更遠低於1月修正後的月增2.7％。原先公布月增2.1％。

2月個人所得月增0.5％符合市場預期，高於1月修正後的月增0.1％。原先公布持平。

民眾2月餐飲與旅遊住宿等服務性消費金額增加938億美元，但包括汽車與零件等商品消費金額減少589億美元，反映高物價已影響民眾在部份領域上的消費。

美國銀行經濟師亞歷克斯林（Alex Lin）預期物價繼續走高，因消費需求太強勁，讓商家目前不擔心會失去定價能力。但若通膨壓力繼續增加和民眾荷包變薄，情況就可能改變。