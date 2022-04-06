全球政經情勢2022年變化多端，尤其在通膨延燒與地緣政治風險下，投資市場震盪加劇。景順投信6日指出，實質資產具較高股利成長率，在市場震盪環境下極具韌性，配合歐美政府長線政策紅利撐腰，是投資人可以聚焦的資產類別，看好中長線發展潛力。景順投信指出，由於進入障礙高，剛性需求強，實質資產的魅力之一，便是具備穩健的現金流與相對較高的股利成長率。由於這些公司的獲利模式相對穩健，且收入來源跟物價掛勾在一起，使得股利成長率會加計物價上漲部分，讓股利成長率比一般股票更高一些。根據統計，自2009年以來，實質資產的股利年成長率為9.44％，高於全球股市的5.15％，從股利配發的角度來看，實質資產也是投資人喜歡的高股息概念之一。除了具相對較高的股利成長表現外，實質資產背後也有政策紅利的撐腰，景順投信表示，歐美等大國政府長線財政方案可望帶動實質資產產業表現，以美國為例，美國總統拜登於去年11月簽署模達1.2兆美元的基礎建設法案，聚焦於交通、通訊、電網、電動車等公共設施的升級，以維持美國自身的競爭力。至於歐盟方面，為了對抗氣候變遷，歐盟在未來將花費巨額歐元在替代能源、溫室氣體減排、增進節能效率上，此外，由於歐洲的數位轉型在過去相對落後，所以在通訊設施的改善，以及未來電動車的普及率上也將下足功夫。景順實質資產社會責任基金聚焦實質資產公司，鎖定不動產、基礎建設、天然資源及林業等四大焦點產業公司，並由景順上市實質資產團隊管理。統計至2022年2月底，景順實質資產社會責任基金投資地區主要以歐美成熟國家為主，基礎建設及房地產產業比重合計約81％，充分掌握成熟國家政策紅利商機。在俄烏戰事尚未明朗化下，景順投信建議投資人適度提高抗通膨資產部位，並搭配具收益與政策紅利特質的實質資產，因應持續高漲的通膨壓力。