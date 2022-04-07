美國《富比士》雜誌每年都會針對全球富豪進行評比排行，而2022年的富豪榜也在近日出爐，除了全球知名的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）出現在名單外，美國流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）也再度上榜，讓粉絲們不知道該開心還是該難過。

現年34歲的流行樂天后蕾哈娜，2017年創立美妝品牌「Fenty Beauty」及內衣品牌「Savage X Fenty」後便創下驚人業績，加上過去推出專輯的各項音樂收入，讓她身價跟著突飛猛進。而2020年曾首次登上《富比士》富豪榜的她，當年就以6億美金（約新台幣172億元）的身價入榜，而今年她的身價則暴增至17億美金（約新台幣490億），位居世界排名1729名，也成為「世界上最富有女歌手」。

有趣的是，蕾哈娜自從發展副業後便將重心全力注入其中，距離上一張專輯已是6年前的事，因此不少粉絲不停敲碗要她推出新專輯，而蕾哈娜雖然在2021年曾鬆口透露新專輯的進度，但卻遲遲沒有新的動作，如今她不僅懷了饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢）的孩子，還躍身成為億萬富豪，讓網友們忍不住猛虧：「看來新歌又要等很久了」、「難怪不用再出新歌了」、「唱歌果然只是副業」、「她就是個被歌手耽誤的女企業家」。