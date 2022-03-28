美國總統拜登28日公布2023財政年度預算時，將提出針對身家逾1億美元的億萬富豪徵收20%最低所得稅，初步估計約有700多名富豪會受影響，以全球首富馬斯克（Elon Musk）來說，將因此多繳500億美元（約新台幣1.44兆元）。

根據白宮公布的文件，「億萬富豪最低所得稅」計畫旨在確保這些最富裕的美國人繳交的稅率，不再低於教師和消防員，也盼藉此減少超富裕家庭的未實現所得未被課稅的狀況。白宮表示，新稅制只會影響到0.01%的家庭，初估有超過700名億萬富豪將被課徵新稅，這筆新財源將在未來10年內削減財政赤字3600億美元。

加州大學柏克萊分校經濟學家朱克曼（Gabriel Zucman）推算，在這種情況下，身家約2700億美元的特斯拉創辦人馬斯克，可能要多繳500億美元給美國政府；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也要繳350億美元（約新台幣1兆元）。

官方先前公布的研究指出，2010年到2018年，400個億萬富豪家庭平均繳納的稅款只占所得的8.2%。拜登這項提案料會獲得民主黨支持，但因一些國會議員反對增稅，新稅制能否在國會過關尚不得而知。專家也表示，任何形式的富豪稅都會面臨法律挑戰。