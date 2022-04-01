《正常發揮》

根據俄國獨立民調機構調查顯示，俄羅斯總統普丁自入侵烏克蘭以來，民調從2月的71%升至3月的83%；而美國NBC發布最新民調顯示，美國總統拜登的支持率已掉到40％，創下他上任以來新低。資深媒體人謝寒冰表示，普丁的民調高，是因為俄人會認為他是領導斯拉夫民族，對抗西方盎格魯撒克遜人的民族英雄；而拜登民調低，則是因為完全沒有盡到世界霸主的責任。他認為，美國從二戰之後建立的霸主地位，可能會動搖。

謝寒冰3月31日在中天政論節目《正常發揮》中表示，普丁的民調為什麼會高？只要發生戰爭，領導人民調就會高，對俄羅斯人來講，普丁現在是領導斯拉夫民族，對抗西方盎格魯撒克遜人的民族英雄，再加上俄羅斯媒體比較封閉，更容易造成這樣的情緒。而烏克蘭總統澤倫斯基的民調93％，比普丁高10％，除非烏克蘭被打到民窮財盡，大家都希望戰爭趕快結束的時候，普丁的民調才會掉下來。

謝寒冰接著指出，拜登民調之所以會低，是因為烏克蘭戰爭一開始時，美國完全沒有盡到世界霸主的責任，因為美國是北約領導者、又是世界獨強，理論上來說，在這場戰爭中，美國應該有能力讓這場戰爭不會發生。如果德國前總理梅克爾還在任，戰爭根本就不會發生，因為梅克爾會趕快積極介入，她在國際上有一定的聲望；現任德國總理蕭茲因沒有聲望，所以他講話沒人聽。

謝寒冰認為，拜登是世界第一大國領導人，該有的一個大國氣度，卻沒有展現出來，他才剛在阿富汗戰爭中吃了個排頭，本來可以藉消弭俄烏戰爭，重新恢復他的威望。結果，拜登告訴大家俄烏戰爭要開打了，還強調「我不會打」。

謝寒冰指出，拜登叫全世界去抵制、制裁俄羅斯，以為美國就不會雪上加霜嗎？不會繼續受重傷嗎？但對美國人民來講，通貨膨脹是切身的事務。結果，交戰國的領袖聲望都提升了，反而是在旁邊敲邊鼓的，聲望卻最低，他甚至認為，美國從二戰之後建立的霸主地位，可能會動搖。