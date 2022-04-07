俄烏戰爭開打逾1個月，全球都在關注戰事變化。曾自封「台灣神童」的資深媒體人唐湘龍今(7日)直言，可預期的是，這場戰爭進入「第二階段」將會有一場大決戰，而大決戰的戰場將會是在烏東，因為俄軍、烏軍都已經將主力部隊調動、集結到該區域，且這場戰鬥將沒人能躲掉，也沒有選擇的餘地。

陳鳳馨、唐湘龍7日在網路節目「正經龍鳳配」探討俄烏戰爭。陳鳳馨先是表示，據陸媒報導，烏克蘭內部將集結9萬兵力，到烏東地區進行反攻，這項消息台灣媒體反而沒怎麼報導。但這樣造成的問題是，烏西兵力若調去烏東，俄羅斯還能保住目前的戰果嗎？

唐湘龍認為，俄軍從烏克蘭首都基輔大規模撤軍，就代表戰爭已經進入第二階段，因為俄軍調往烏東和烏南，已讓形勢轉變，使烏國東南地區的馬里烏波爾現在才是主戰場，不管馬里烏波爾戰場何時清理完，在當地的烏軍包括亞速營，將變成完全沒有反攻能力，將困在當地鋼鐵廠一帶，而俄軍也不強攻，因為地下室很複雜，強攻的成本會很高，所以都只採用「圍而不攻」的模式。

唐湘龍分析，不論是戰爭開打後，烏軍將進行第一波大規模反攻，還是俄軍打算誘敵深入進行決戰，都要幾天後才能知曉結果，但可預期的是，第二階段將會有一場決戰，大決戰的戰場將會是在烏東，因為俄軍、烏軍都已經將主力部隊調動、集結到該區域，而這場戰鬥雙方沒人能躲掉，也沒有選擇的餘地，因為對兩國來說，烏東是工業中心，都有不得不打的理由。

俄羅斯軍隊與烏克蘭軍隊在靠近基輔的布查鎮激戰後，烏克蘭總統澤倫斯基（圖中）現身布查鎮。（圖/路透）

陳鳳馨問唐湘龍：「所以戰爭發展至今，已經沒有談判空間了嗎？」唐湘龍坦言，從近幾天的情況而言，俄軍開始出現一些屠殺、虐殺平民的舉止，顯然已經沒有和談的氣氛，因為不管是從北約、東歐國家的態度，或美國甚至是烏克蘭總統澤倫斯基的態度，都比以前更強硬。