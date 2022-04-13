國際能源總署（IEA）13日發表月報指美國和盟友釋出戰備儲油，有助彌補俄羅斯遭西方制裁後的供應缺口，減緩能源危機而阻止油價持續飆漲。但俄國表示與烏克蘭和談走進死胡同，令市場憂慮供應更緊張而刺激油價走高。

紐約西德州近月期貨價13日盤中每桶上漲1.4％報102美元。倫敦布蘭特近月期油上漲1.5％報106.2美元。兩者均創一周新高。

俄烏戰爭繼續衝擊油市，但IEA認為美國等聯手釋油，能防止供應大減而無法滿足需求。大部份國家解除防疫封城後，能源需求已快速回升。

IEA指石油輸出國家組織（OPEC）和其產油聯盟每月產量穩定增加同時，中國多地因新冠疫情而封城令能源需求疲弱，緩和供應惡化問題。

IEA因上海封城而把今年全球每天石油需求量預測，減少26萬桶至9,940萬桶。同時預測每天供應量9,930萬桶，較一個月前預測減少約20萬桶。其預測顯示全年供需接近平衡。

俄國被制裁而從5月開始每天向全球油市供應量減少最高300萬桶，但美國等釋油有助穩定供應。

IEA成員國同意聯手釋出共1.2億桶戰備油，為其歷來規模最大釋油行動，其中6,000萬桶來自美國。美國宣示未來六個月會單方面額外釋油1.2億桶，讓各國釋油總量達2.4億桶。IEA認為這能紓解油市供應緊張局面。

儘管釋油能抑制油價持續飆漲，但許多專家不認為這能長期解決供應問題。因為OPEC核心成員沙烏地阿拉伯與阿聯等中東產油國不太願意大幅增產，即使美國出面協調也遭拒絕。

歐美釋油後按規定要幾個月後補回，回補需求可能推升油價。加上歐美排放標準愈來愈嚴格，石油業投資紛紛從石化燃料轉向開發綠色能源，因此減少新油田投資而令供應減少。