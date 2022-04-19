佛羅里達州地方法院周一裁定美國要求在大眾運輸系統上必須佩戴口罩的強制令於法不合，推翻了白宮減少新冠病毒傳播其中一個主要的防疫措施，這表示拜登政府這個維持了14個月的規定將不得再強制執行。

在法院宣告後不久，包括美國航空、聯合航空和達美航空在內，美國所有主要航空公司，以及國家鐵路公司美鐵（Amtrak）都已放寬規定，且即刻生效。

上周美國衛生部門才將大眾運輸工具的強制口罩令延長到5月3日，要求旅客在搭乘飛機、火車、計程車、共享車輛或在轉運站都必須佩戴口罩，並表示此舉是為了爭取時間評估近期新冠肺炎疫情升高的影響。

產業團體和共和黨議員強烈反對口罩令延長，並要求美國政府永久撤銷這個長達14個月的強制令。

去年佛州坦帕市（Tampa）一個名為「健康自由捍衛基金」（Health Freedom Defense Fund）的組織對該口罩令提起訴訟，地方法院法官Kathryn Kimball Mizelle於周一裁定這項強制令違法。在此之前，一連串法院裁決也都不利於拜登政府多項防疫措施，包括雇主有權要求員工接種疫苖和進行病毒檢測等規定。自這場大流行病爆發已來，美國已經有將近100萬人因感染新冠病毒而病歿。

該法官表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）實施的強制令已經越權，沒有徵詢公眾意見，也沒有充分解釋其決定。

一位美國政府官員表示，雖然相關政府機關正在評估接下來可能採取的措施，但該法院的裁決意味著CDC的大眾運輸口罩令將不再有效。美國政府可以選擇對該法院裁定提起上訴，或尋求緊急延後執行法院裁定。該官員在聲明中表示，因此美國運輸安全管理局（TSA）目前不會依據「安全指引和緊急修訂案」（Security Directives and Emergency Amendment），執行在大眾交通運輸工具和轉運站必須佩戴口罩的規定。但CDC建議民眾在大眾運輸室內埸域裡繼續佩戴口罩。

美國運輸安全管理局宣布將撤銷原定於周二生效的新「安全指令」（Security Directives）。

此時美國的新冠病毒感染人數再次升高，根據7天平均值，單日新增確診數為36,251例，每天平均有460人染疫死亡，是全球通報死亡最多的國家。

白宮表示，這項法院裁定「令人失望」。

美國聯合航空、美國航空、達美航空、西南航空、捷藍航空和阿拉斯加航空宣布，乘客現在可以自行選擇是否戴口罩。

達美航空表示，隨著新冠病毒已經轉變為普通的季節性病毒，我們對美國解除口罩令以促進國際旅行感到寬慰。

世界衛生組織此前則已警告不要將新冠病毒比做流感等地方流行病，並表示新冠病毒的演化實在太快。

美國撤銷口罩令可能使旅行需求出現變化。根據TSA數據，自2月中旬以來，美國的平均客運量約已回到疫前的89%。

根據路透社/Ipsos在1月31日至2月7日進行的民調，只有36%的美國人認為不戴口罩、不進行隔離，讓生活回復正常的時候到了。

達美航空執行長Ed Bastian上周坦承風險仍然存在，但表示達美航空公司仍看好班班客滿。他表示，這是一個個人責任、為自己負責、自己做決定的問題，而不是由政府為民眾做出如何保持健康的決定。