新冠染疫人數連日暴增，指揮中心推估確診人數可能達到350萬至500萬，而據台大兒童醫院院長黃立民推估，染疫致死率若在0.475%，恐有1萬6625人死亡。

前衛生署長楊志良直言，現在再談清零已經不可能了，但好消息是隨著新冠病毒的演化（與宿主共存），目前流行的Omicron已經取代原始病毒株和其他變異株，雖然傳染力強，但重症及致死率似乎較低。

在這種情況下，楊志良主張防疫「軟著陸」，也就是把疫情大爆發的時間盡量延後，保存醫療量能，控制重症率及死亡率；他強調，由於Omicron的被乘數(傳播力)大，就算重症率及致死率再低，如果集中爆發，醫療系統會崩潰，屆時重症及死亡率就難控，所以絕不能輕言「與疫共存」。

在「軟著陸」模式中，口罩就不像過去那麼重要，楊志良提醒，最近大家從電視畫面中經常看到有400多萬烏克蘭難民逃往波蘭，但幾乎沒人戴口罩；英國首相強生日前訪問基輔時，他和烏克蘭總統澤倫斯基在街頭巡視時，不但兩人沒戴口罩，旁觀的市民也沒戴口罩。

楊志良解釋，這是因為歐洲絕大多數人都已經被新冠病毒感染過，出現群體免疫，因此戴口罩已經不再是防疫重點。

再看香港疫情變化，目前每日確診已從3月初的5、6萬人降到5、6百人，顯示當地疫情已經是「著陸」了，但卻是「硬著陸」，致死率太高了。根據Our World in Data在3月中旬的數字，香港每100萬人有約35人染疫死亡，而英國、美國、南韓及新加坡，每100萬人口只有不到10人染疫死亡。

香港致死率會如此高，楊志良認為，與香港老人疫苗接種率偏低有關，根據香港醫療機構統計，80歲以上的死亡率是50至59歳的92倍，同時也是70至79歲的6至7倍。

台灣有許多長者住在傳統公寓高樓層，因為沒有電梯上下不方便，楊志良建議，公衛單位應該派人上門替他們接種，老年人的接種順序應該優先於年輕人。

即使按照紐西蘭染疫致死率0.05%(萬分之5)計算，那也有1750人；另據行政部數字，2021年台灣5歲以下人口是208236人、每年死亡率是4.5%，換言之，五歲以下兒童一年的死亡人數是9370人。即便如此，新北日前出現首例兩歲兒童染疫死亡案例，卻讓全國人民心痛不已。

楊志良指出，上述案例就是因為能救未救，才讓國人如此心痛，因此，即使疫情的大爆發已經無可避免，但如何有效減少重症及死亡，才是人民最關心的。