路透社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週三宣布，匈牙利將準備用盧布向俄羅斯購買天然氣，外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）表示，歐盟無權對匈牙利與俄簽訂的合約說三道四，因為這是匈國自己的決定。

此前俄羅斯總統普丁威脅歐洲，若不使用盧布支付天然氣，將削減天然氣供應。奧班表示，若普丁要求要用盧布支付，那匈牙利就會盧布付款。此舉也是首個歐盟國家表態將遵行普丁的要求，而此前匈牙利就公開表示不願意對俄進行能源制裁。

匈牙利宣布要用盧布購買天然氣

奧班政府執政十幾年以來，一直跟俄羅斯保持密切的商業關係，他在上周日的選舉中連續第四次連任，原因是他承諾維護匈牙利家庭天然氣供應的安全。雖然普丁要求用盧布付款引起歐洲很多國家的不滿，但歐洲有三分之一的國家依賴俄羅斯供應天然氣，都正在跟能源公司討論這個問題。

斯洛伐克政府在周一表示，他們行動會跟歐盟一致，波蘭國營能源公司PGNiG則認為，他們跟俄羅斯天然氣公司簽訂的合約預計今年底到期，原本的合約對雙方都有約束力，不受到用盧布付款的影響。

奧地利能源公司OMV上禮拜五表示，他們跟俄羅斯天然氣工業股份公司針對盧布付款問題進行初步的協商，但奧地利政府表示，除了歐元或美元外，不會用其他貨幣付款。

西亞爾托說:「歐盟執委會要求那些進口俄羅斯天然氣的國家做出共同回應完全沒有必要，因為各國都已經單獨簽訂雙邊合約。而我們要怎麼修改自己的合約，別人無權對我們說三道四。」

嚴重依賴俄羅斯天然氣和石油進口的匈牙利, 去年跟俄羅斯簽署一項長期天然氣供應協議。根據協議內容，俄羅斯天然氣工業股份公司預計每年運送45億立方公尺的天然氣到匈牙利。