對於斯洛伐克和拉脫維亞宣布可能用盧布向俄羅斯買天然氣一事，郭正亮指出，俄羅斯資源太多了，身邊都是財富，被制裁後才發現可以化為貨幣戰爭的武器；軍事和經濟才是實力，政治是虛招，對普丁沒有用，一定會殺雞儆猴，時間會證明一切。

俄羅斯要求以盧布結算天然氣交易後，斯洛伐克（Slovakia）經濟部長蘇利克（Richard Sulik）4月3日指，若有必要，國家會以盧布購買天然氣。拉脫維亞天然氣公司3日也在一份聲明中表示不排除以用盧布購買俄羅斯天然氣的可能。

根據英媒報導，蘇利克3日在斯洛伐克公共廣播公司RTVS的辯論節目上稱，儘管贊成歐盟（EU）站在同一陣線，但來自俄羅斯的天然氣不能被斷供。蘇利克表示：「天然氣（流動）不可停止。」「若條件是用盧布支付，那我們就用盧布支付。」

根據《香港01》報導，俄羅斯總統普丁宣布，4月1日起「不友好國家」的公司應當先在俄羅斯銀行開設盧布帳戶，再經由此帳戶支付所購買的俄羅斯天然氣。俄羅斯天然氣工業股份公司4月1日表示，已向買方發出正式通知，告知天然氣結算新規。

普丁3月31日簽署與「不友好國家和地區以盧布進行天然氣貿易結算的總統令。普丁表示，要購買俄天然氣，「不友好國家」和地區須在俄銀行開設盧布賬户，新規4月1日起生效。如果拒絕以此方式付款，將被俄方視為違約，一切後果由買方承擔。據悉，俄羅斯認定的「不友好」國家和地區包括美國、歐洲聯盟成員國、英國、烏克蘭、日本和韓國等。

郭正亮6日在中天電視《正常發揮》指出，老百姓需要過日子，俄羅斯資源太多了，身邊都是財富，被制裁後才發現可以化為貨幣戰爭的武器。法國馬克宏4月10日要首輪選舉，一路到4月25日，不認為可以硬撐到底。波蘭4成3的天然氣要依賴俄羅斯，美國也補不齊，波蘭又這麼兇，大家就等著看。

郭正亮認為，軍事和經濟才是實力，政治是虛招，對普丁沒有用，一定會殺雞儆猴，時間會證明一切。