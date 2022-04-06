俄烏戰爭持續超過一個月，成全球焦點。港媒評論指出，英國商務大臣日前決定成立核電特別工作組，以推動核電站發電2050年在英國的發電量達到25%，這代表著俄烏戰爭所引發的能源危機，畢竟俄羅斯手握天然資源這個「大絕招」，讓英國不得不燃起危機意識，加快核電站建設。

據英國《金融時報》日前報導，英國商務大臣決定成立核電特別工作組，推動核電站發電2050年達到25%。香港媒體《中評社》評論指出，英國現今核電站發電僅占比約16%，英國在核電站建設方面態度謹慎，主要有兩大原因：第一，擔心出現類似於日本福島核電站污染事件；第二，擔心大力發展核電站，可能讓法國等國趁虛而入，控制英國的能源系統。

評論分析，歐洲國家中除法國70%電力來自核電外，德國等國則拒絕核電，他們的電力主要來自天然氣資源，英國2020年電力中就有43%屬於可再生能源；這代表一旦失去天然氣，德國的許多發電站將停止運轉，也就是德國的生活將面臨極大危機。

對此，評論表示，俄烏戰爭導致西方國家與俄羅斯關係緊張，俄羅斯總統普丁更簽署「盧布結算令」，要求世界各國使用盧布來購買天然氣，未來甚至將擴大適用範圍。由於歐洲國家對俄羅斯天然能源極為仰賴，讓德國等歐盟國家在制裁俄羅斯上網開一面，導致歐盟一方面贊同對俄實施金融、外交全面制裁，一方面卻又堅決反對實施能源制裁。就連德國等歐盟國家領導人都直言，若拒絕購買俄羅斯的天然氣，歐洲聯盟國家將會遭受滅頂之災。