就在烏克蘭戰爭越演越烈的時候，一個詭異的現象逐漸變得越來越清晰了，那就是，所有白種人的國家都參與了這場戰爭，甚至包括永久中立的瑞士，可是，在地球上的有色人種國家絕大多數都保持中立，即使在美國的强大壓力之下，拒絕站邊。

我曾看到《紐約時報》的報導說，俄羅斯被「絕對」孤立了？顯然，在最根本的節骨眼上，在某些白人的心中，有色人種是不算數的，而如果只算白人的話，的確，俄羅斯非常孤立，只有白俄羅斯站在它的一邊。可是，按照美國不是朋友就是敵人的邏輯，不跟美國站在一邊的就是跟俄羅斯站在一邊的話，那麽，俄羅斯的朋友可是遍天下啊。只不過，許多白人對他們視而不見罷了。

地球上的人口大約是75億，其中參與制裁的，絕大多數是白種人占絕對多數的發達國家，也就是俄羅斯在它「不友好國家名單」上的47個國家（加上它不算是國家的台灣，總數是48），人口數大約是11億。可是，在西方媒體統治世界的情況下，這11億人是唯一的參照系，其他65億沒有制裁俄羅斯的人微不足道。

事實上，由於美國把大家認爲是中性的國際結算系統SWIFT拿來作爲制裁武器，反而逼使世界上七分之六的人口變成俄羅斯的支持者。對於美國，這絕對是它對自己創造的世界經濟秩序和它的霸權地位的重大打擊。

統計學上的一個原則是，例外事件證明常規的存在。按照這個原則，少數有色人種的國家參與了對俄羅斯的制裁，恰好證明，絕大多數有色人種國家不制裁俄羅斯。日本是最早跳出來制裁俄羅斯的國家之一，而它在上世紀初就已經不認爲自己是亞洲人了。因爲有了日本，第二次世界大戰實際上應當是歐洲國家間的自相殘殺的戰爭，不幸就被這種自認爲優越於其他亞洲人的日本人擴大成世界大戰，並且日本的殘暴更超過了它所認同的白種人。

除了日本，那就是韓國和台灣了。我上大學的時候，三民主義是必修課，民族主義居於第一位。現在呢？我就不多說了。

新加坡是一個比較特殊的例子。美國邀請東盟十國的外長在三月底去美國開會，顯然是要向他們施壓，結果他們都托故不去，四國外長反而在這段時間跑到中國去跟王毅聚會了，只有李顯龍單身跑到美國。在美國，他的確譴責了俄羅斯，可是，他一面呼籲美國積極參與亞洲的發展，可是同時也警告美國，不要試圖跟中國脫鈎，或者壓制中國，因爲這麽做美國自己也將受損。我們不知道東盟各國在背後是否取得某種協議，推舉李去敷衍美國，算是給拜登一點面子。無論如何，除了新加坡，東盟都不制裁俄羅斯。

最詭異的應當是美國鐵桿盟友以色列了。儘管美國施以極大壓力，它仍然拒絕向烏克蘭提供它享有盛譽的防空系統，也拒絕提供武器，並且不肯制裁俄羅斯。西方的分析是說，拜登不顧以色列反對，要恢復跟伊朗的禁核協議，引起了以色列的不滿。可是，其中的原因可能更深刻。猶太人的皮膚雖然夠白，可是在歐洲和美國，他們仍然被視爲另類。在二戰中，不但德國的納粹屠殺了600萬猶太人，烏克蘭的納粹也曾經在一次大屠殺中就殺死了3萬以上的猶太人，爲此基輔還樹立紀念碑。澤倫斯基雖然是猶太裔，可是支持他的有一批新納粹主義者，包括惡名昭彰的亞速營，這恐怕是以色列，一個另類白種人，不肯制裁俄羅斯的原因。

墨西哥也值得一提。緊鄰它的最大貿易夥伴，美國，可是它也不肯制裁遠在地球另外一邊的俄羅斯。中南美洲，除了曾經是英屬的幾個小島之外，全部都不支持制裁，雖然有些國家口頭上譴責了俄羅斯。

在亞洲，最令美國失望的肯定是印度。爲了拉攏印度，美國指使英國和日本派人去進行了説服工作，結果都空手而回。印度不參與制裁關係到美國主導的美日印澳的四方安全對話機制，對抵制中國會產生巨大的負面影響。

中東產油國這次的表現也相當特殊，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國居然拒絕接拜登的電話！中東的所有國家，加上土耳其，都不支持制裁。在伊斯蘭合作組織的57國中，只有阿爾巴尼亞支持制裁。非洲就更不用提了，整個非洲大陸都拒絕加入制裁俄羅斯的行列。

我們應該怎麽解讀這個相當詭異的現象呢？

是不是有一種可能，那就是，幾乎所有有色人種的國家，所有在過去500年間曾經受到白人殺戮、掠奪和壓迫的民族，突然產生了一種不必言傳的共識，一種自覺，即：烏克蘭戰爭是白人之間的戰爭，我們被白人欺負了好幾百年，我們爲什麽要站邊呢？他們自相殘殺之後，可能就無力侵略我們，或者割我們的韭菜了，那豈不是天大的好事？

如果是這樣，那麽，當前我們面對的可能不僅僅是「百年未有的變局」，而是500年來未有的變局。

（作者為中美論譠社理事）

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