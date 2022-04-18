高盛銀行周日出具報告指出，美國經濟在未來12個月陷入衰退的機率約為15%，在未來兩年內陷入衰退的機率約為35%，報告亦指出，美國要實現經濟「軟著陸」的難度很高，但也並非不可避免。

目前聯準會的目標是採取夠有力的緊縮政策以抑制高漲的通膨，同時避免將經濟推入衰退。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在報告中指出，聯準會正面臨的主要挑戰在於縮小職缺數與求職人數之間的差距、讓薪資增長放緩以助央行達成2%通膨目標，以及透過收緊銀根來減少職缺，又不會推升失業率。但就過往經驗來看，美國職缺數與求職人數之間的差距大幅縮小，只會出現在經濟衰退時。

但Hatzius表示，這不代表美國經濟必然逃不過衰退命運。美國自二戰以來共經歷14個緊縮周期，其中有11個在啟動緊縮周期後兩年內經濟陷入衰退，當中只有8個可部分歸咎於緊縮政策本身，尤其在最近幾個周期，經濟「軟著陸」的情況並不少見。此外，英、法、德、日等G10已開發經濟體，還有更多成功實現軟著陸的例子。