二十一世紀初，國產小型載重20噸的運輸機運-8及運-9是中國空軍空中運輸的主力，中國以往的中型運輸機是從俄羅斯進口的20多架載重52噸伊留申IL-76，在訓練演習及搶險救災任務中頻繁使用，備感遠程運輸力量的不足。因此中國空軍迫切需要具有負重致遠能力的大型運輸機。

2007年，中國啟動了載重66噸的運20大型運輸機工程，代號鯤鵬，全部的設計、研發、製造，主要在陝西的西安飛機工業集團進行。 2013年運20首次飛行測試成功。 2015年研製及試飛全部完成，2016年正式服役，接替伊留申IL-76。目前已有40架運20服役，加上正在生產線上的，估計很快可以達到70架。

4具引擎的運20最初使用俄製的 D-30KP-2發動機，推力12.5噸。一度使用仿照 D-30KP-2改良型的國產渦扇-18發動機，推力13.2噸。2021年起逐步換裝國產渦扇20發動機，推力16噸，重量更輕。2019年10月，運20出現在建國70週年閱兵的空中輸機梯隊。

2020年1月，運20機群運載大量的醫療人員及物資，飛抵新冠疫情爆發的武漢，支援抗疫，是首度大規模投入實際使用。2020年期間，中國派出運20機群向巴基斯坦、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、柬埔寨、菲律賓、越南、寮國等國家運送抗疫物資，並多次承擔赴俄羅斯軍事運輸任務。

2020年9月，一架運20從南韓仁川國際機場起飛，將117位韓戰中陣亡的中國人民志願軍士兵遺骸運返中國。2021年2月，一架運20從北京將國藥集團生產的60萬劑新冠病毒疫苗運送至柬埔寨金邊國際機場，緊急援救柬埔寨。2022年1月，南太平洋東加王國海底火山爆發造成災害，兩架運20從廣州起飛，飛往東加王國救援。東加王國距離廣州 1萬0564公里，運20機隊分別在印尼、新幾內亞及斐濟加油。

2022年4月，三批各6架運20從西安起飛，向塞爾維亞交付其購買的紅旗22 FK-3 防空導彈。塞爾維亞距離西安 6841 公里 ，運20機隊飛越中亞國家，在土耳其降落加油，再飛越保加利亞，到達塞爾維亞首都貝爾格勒。

中國建立了戰略運輸機部隊，具備了遠程軍力的投送能力，與美國、俄羅斯三強並立。最近運20機隊跨國飛行，尤其引起美國及北約的緊張。真是雄鷹展翅嚇壞鬼魅。

兩架運20飛往東加王國之後，兩國又簽署了安全協定。距離東加王國2000公里的澳洲立即出面譴責中國把軍事力量伸進南太平洋，威脅澳洲的安全。距離東加王國10000公里的美國立即出面召開南太平洋島國峰會，並將在東加王國設立大使館。

32架次運20飛往塞爾維亞之後，美國及北約都譴責塞爾維亞購買中國的武器，譴責土耳其協助中國軍機落地加油，譴責保加利亞對中國軍機開放領空，威脅歐洲的安全。

中國的殲20是世界頂級的五代戰鬥機，足以對抗美國的F22。運20是世界數一數二的戰略運輸機，媲美美國的C17。轟20戰略轟炸機將在2022年首飛，足以對抗美國的B2。直-20在2019年已經服役，用於突擊、運輸以及後勤支援的任務。中國在戰鬥、運輸、轟炸，低空的空中武力已達到世界大國應有的強度。尤其是運20戰略運輸機，跨國越洲的機群編組飛行，遠地的氣象掌握，以及軍機飛越多國領空的外交能力，都展現了完美有力的大國風采，怎不令人振奮。

（作者為中美論譠社理事）

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