俄羅斯將作戰重心轉向烏東地區，烏克蘭也表示已經準備好在烏克蘭東部與俄軍大戰，俄烏戰爭的後續發展成為各國關注的焦點。前立委沈富雄感嘆，俄烏之戰中那一絲絲的和平曙光，在一兩周前以輕輕閃過，「已經沒有了」，現在雙方已經打得難分解；同時，他指出，現階段俄羅斯若能拿下烏東大概就很滿足了。

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，烏克蘭之戰那一絲絲的和平曙光、希望，在1、2個禮拜前，「輕輕閃過，已經沒有了，沒有希望了」。現在雙方打的難解難分，兩個大老闆，一個代言人，已經到了沒辦法談和的地步。

沈富雄指出，俄羅斯回到烏東，而俄羅斯原本就在烏東有優勢，在此地的分離份子也組織政府。不過，俄羅斯也已沒了原先有要拿下整個烏克蘭的期待，現在若能處理掉烏東就很滿足了。

沈富雄感嘆，這場戰爭越來越不擇手段，平民傷亡越來越大，這是一件發人深省的事情，「如果今天發生在我們身上，我們該怎麼辦？」沈富雄認為，這場戰爭帶給全世界人民很深的教訓，「這非常不可取」。沈富雄還說，自己想了很久，「到底烏克蘭給俄羅斯什麼理由，可以打成這樣，再怎麼想，烏克蘭再不對，也沒辦法合理化俄羅斯的行為」。