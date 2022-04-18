國內疫情延燒，前民進黨立委沈富雄今天強調，確診數目上來是好事，建議衛福部長陳時中目前必須盡快做好輕重症分流等三件事，他批評以目前陳時中的防疫作法，說7月可能解封是「胡說八道」，至於蔡英文總統召開防疫高層會議得出的結論，「突顯她沒有常識」。

沈富雄今天接受《新聞不芹菜》網路節目專訪，批評陳時中因為防疫前半段評價不錯，後半段就想要享受過去榮光，執迷不悟，加上蘇貞昌內閣對防疫沒有核心價值和中心思想，以致防疫措施錯誤百出。

沈富雄批陳時中胡說八道 1事看出蔡英文「沒常識」。（震傳媒提供）

他形容Omicron病毒的特點有如蝗蟲過境，但卻是老掉牙的蝗蟲，Omicron得病後中重症約萬分之40，「就像蝗蟲咬了一萬顆高粱就只有咬掉40顆」，預估未來疫情走勢會如「聖誕樹形」，很陡的上下。

對於外界預估未來台灣確診人數恐逾300萬人，沈富雄則認為，如果要達到自然免疫，要40％以上的人得病才安心，打三劑疫苗效果可能還不如得病，因為打疫苗免疫力只能撐4個月，但得病後免疫力撐的時間更久，如果疫情數目不上去，就無法雨過天晴，就像一直在隧道見不到光。

他批評國內防疫觀念都被陳時中洗腦，一直以清零的想法來執行防疫，即使哈佛大學公衛系畢業的黃偉哲、陳其邁都一樣，防疫措施做得比陳時中還猛，之前學的當了市長後都忘了，因為承受不了對市民的交待，以為只要防疫嚴格就沒事，至於經濟衰退因為不容易被看見而被輕忽。

沈富雄強調，事實上Omicron病毒就如流感一樣，本來就是小病，如果是SARS這麼嚴重的病毒就要清零，但Omicron根本無法清零。

沈富雄呼籲陳時中，現在只要做好三樣事情，其他都可以不用管：一是老人的疫苗施打覆蓋率要提高，而且要責成安養院，可以透過 獎勵方式鼓勵為老人施打；二是治療用的口服藥必須準備充份，此藥物非常貴，但必須預先準備，一旦輕症轉重症，就得趕快由醫師判斷要不要吃。

三是病人要做好分流，無症或輕症不住院，採取「居家監管」，亦即在家等著好起來，留下足夠醫療能量，若有一天疫情失控，中重症必須住院才足夠。他強調，這部分如果能做到，以目前台灣的醫療能量，無論多少確診都絕對夠，要陳時中其他就都不要管，「否則都是在做秀」。

他以南韓為例，本來幾十萬人確診，但最近就解封，如果台灣仍採取嚴苛的防疫措施 ，病例無法快速衝高，就算再過兩個月都無法達到如南韓40％確診後自然免疫的解封境界，韓國現在是衝到山頂走下來後解凍，但我們是如烏龜一般慢慢往上跑，以這樣的速度，陳時中說7月可能考慮解封，這根本是「胡說八道」，如果要解封，必須讓疫情上來才可能。

至於蔡英文總統開防疫高層會議說「重症清零，輕症控管」，沈富雄也批評，這路線是錯誤的，蔡英文還說絕對不跟肆虐的病毒共存，但Omicro並未肆虐，這病毒很乖，「這種結論更突顯她沒常識」。