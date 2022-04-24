23日單日本土確診數已達到4126人，且本土疫情仍持續升溫，國健署前署長邱淑媞表示，台灣到底會有多少百分比的人確診，其實中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是可以掌握的，但他放火前不知道這個火會把全家燒掉，「是小朋友在玩火！」邱淑媞更指出，疫情越早爆就會越早結束，死的人不會投票，活著的人繼續帶風向，大家就會覺得他很神，「疫情結束了，轎又抬起來了」。

邱淑媞昨（24）日在《全民平評理》表示，依國際經驗計算，台灣恐怕會有200萬至600萬人確診，死亡人數則會破千人，最後陳時中預估台灣染疫率約在15％至20％。邱淑媞表示，若台灣一直像現在不管制，讓大家跑來跑去，染疫率一定會超過25％以上，但是不用怕，原因就是檢驗量能衝不上去！

邱淑媞指出，別的國家病例數一升，檢驗量能也跟著開，但台灣病例數已達到3倍，檢驗量能卻不到先前的2倍，說「沒有檢驗當然就不會有比率」，會像美國先前的狀況一樣，染疫很低卻死很慘，認為確診會到多少比率是隨便陳時中講，「但你就知道他放火之前，他不知道放這個火會把全家燒掉 這是小朋友在玩火，還有一堆人幫他講與病毒共存，真是有夠夭壽」。

「Omicron病毒來得很快，但人們忘記的速度也很快！」邱淑媞指出，若依估算台灣可能會有破千人確診身亡，過程雖然很痛苦，但還是會有2千多萬人活下來，「所以現在就讓它（疫情）爆，越早爆就會越早結束，就可以宣布疫情結束」，而過世的人不會投票，活著的人再繼續帶風向、繼續造神就好，「大家就會覺得他很神，疫情結束了，然後轎又抬起來了」。