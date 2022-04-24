疫情持續升溫，每天確診人數不斷增高，甚至達到過去無法想像的數字，但國民黨智庫執行長柯志恩指出，別的國家已經遇過的問題，如今台灣卻又要親自走一回，她也以過去經驗說「凡事都要自己經歷過才算數，這就是人生。」

柯志恩在臉書表示，即使知道打了三劑疫苗後，就算大部分的人不幸確診仍可安然恢復，但還是擋不住民眾對於疫情的焦慮與不安，只要現在沒有如Delta時期百業停滯，依然能夠看到「實體的人」出現，就會感恩彼此還有相會的瞬間。

柯志恩指出，在目前茫、盲、忙的階段，應要相信科學數字及別國防疫經驗，包括歐洲、美國、日本及新加坡等國家，打完3劑疫苗的密切接觸者隔離降為5至7天，因為數據顯示98％的確診者其傳染力在5天後就降得很低，認為台灣現有的隔離措施應該要改變，「疫情在變，生活要通」。

柯志恩表示，指揮中心的醫療顧問團隊實力堅強，她也相信該團隊會向最高指揮單位提出專業建議，但為何目前的決策仍讓民眾惶恐不安，如早該預做準備的防疫藥品竟沒有做到量足價穩，直言「別的國家已先走一遭，本可以借重它們的經驗，少走一些冤枉路，但顯然我們都要親自走一回」。

柯志恩說，以前常用自己走過的錯誤經驗教育小孩，希望他們少走一點冤枉路，可是效果不彰，因為「凡事都要自己經歷過才算數」；柯志恩更以自己為例，指出過去母親告誡的東西，也是一直到結果發生後才覺得當初該多聽她的話，感嘆地說「這就是人生」。