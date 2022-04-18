下屆台北市長國民黨擬提名的立委蔣萬安，目前民調只小幅領先陳時中，前民進黨立委沈富雄今天教授蔣萬安對付民進黨陳時中的方法，建議蔣萬安應該要質問陳時中，「每天都在像無頭蒼蠅一樣，到底有沒有在想市政？」。

沈富雄今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，蔣萬安日前被問到台北市選情時表示，「現在正值疫情期間，所以先別談選舉」，對此，沈富雄認為，蔣萬安不太會選舉，他不該這樣回答，因為這句話應該是給陳時中講的。

他建議蔣萬安質問陳時中，「到底有多少時間是專注在市政上？每天都在像無頭蒼蠅一樣，到底有沒有在想市政？沒想市政要怎麼選市長？」。

沈富雄認為，其實蔣萬安的潛在敵人是台北市副市長黃珊珊，因為當黃珊珊的民調下降蔣萬安的民調就上升，所以蔣萬安也可以問黃珊珊，對於未來市政想「柯規黃隨」，還是想表示自己與柯文哲不同，如果選擇與柯文哲不同，那她就必須要講清楚自己與柯文哲哪裡不同，否則柯文哲的作法可能不是台北市民所想要的。

針對蔣萬安日前拋出將中正紀念堂改名為台灣紀念館的想法，引發深藍選民批評，沈富雄表示，這個想法已經囊括兩蔣，作為蔣家後代的蔣萬安，願意拋出這個想法可以說是非常不容易，結果深藍選民還批評蔣萬安，沈富雄因此痛罵深藍選民，「這些人真的是笨蛋，跟頭腦泡在水裡頭一樣，非常的笨！」。

沈富雄坦言，蔣萬安以前不姓蔣而是姓章，而且在過去還被視為是蔣家的包袱，結果現在蔣家卻變成蔣萬安的包袱。沈富雄建議，「因為姓蔣不是蔣萬安的過錯，所以如果我是蔣萬安，我會輕鬆地拋出想法，做出表態就好，剩下的讓大家來討論中正紀念堂應該如何轉型」。

沈富雄強調，綠營每過一段時間就要將中正紀念堂議題拿出來批評，像癲癇一樣，一下發作一下沒事，三不五時就拿出來鞭屍，他提醒深藍選民，「真的要好好思考綠營這樣做的意義為何」。