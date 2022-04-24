國內本土確診數近日屢創新高，昨（23日）新增4126例，今傳出會破5000例，等於兩天近萬例確診，逐漸逼近指揮中心指揮官陳時中預估的月底破萬例。由於確診暴增，居家隔離人數也跟著往上飆，指揮中心擬將居隔天數從10天縮短至7天，明天將開會討論、定案，詳細情形指揮中心將在下午2點召開記者會說明。

台北市長柯文哲更指出，疫情還沒到高峰，估計每天新增最多是在5萬例上下維持100天，降到1000例要2個月以上，疫情是否如柯文哲所預測，指揮中心也將一併說明。