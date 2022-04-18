俄烏大戰持續將近2個月，針對中、美等大國對這場戰爭的態度及彼此的互動，各國也都十分關注。前民進黨立委郭正亮直言，美國要怎麼包圍中國大陸？「都是講爽的」；他更酸美國，對俄羅斯講的話比誰都尖銳，卻不敢出兵，「是在幹嘛」，只有出一張嘴。

郭正亮今天(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國要怎麼包圍中國大陸？美國連一個亞洲的多邊貿易組織都沒參加，「RCEP、CPTPP它都沒在裡面」，怎麼包圍？「這個都講爽的，不要理它」。

郭正亮指出，全世界有100多國的最大貿易夥伴是中國大陸，怎麼包圍？就連中歐的貿易都快追上美國。美國最近講的話，很多都沒有數據根據，比如指責別人親俄、親中，結果自己取消300多項貿易關稅，「為何要取消？那你不是親中？」

同時，美國和東南亞國家的貿易額，只有中國大陸和東南亞的一半，郭正亮質疑美國要包圍什麼？東南亞的投資國主要是中、韓、日、台，美國投資多少？要拿數據出來講話。

郭正亮直言，美國抨擊俄羅斯搞種族滅絕、說俄羅斯總統普丁是「屠夫」，為什麼不出兵？美國的軍事預算是俄羅斯的12倍，卻連出兵都不敢。

他批評，美國現在提供給烏克蘭的重型武器竟然是榴彈砲，能做什麼部隊大決戰？為什麼不敢出兵？只出偵察機、提供通信情報，「因為這樣不會死人」。美國嘴巴上講的比誰都尖銳，結果自己做的是這樣，「斯洛伐克都比你勇敢」，美國還阻止波蘭提供戰機，「是在幹嘛？就只有一張嘴嘛」。