俄烏戰爭進入第3個月，烏克蘭總統澤倫斯基稱，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將訪問基輔。媒體人吳子嘉認為，俄羅斯還有最後一招，就是動用輕當量核子武器，美軍可能會受不了。

吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中認為，這場戰爭，俄羅斯沒有能力外溢到其他區域，但俄羅斯還有最後一招，看敢不敢動用輕當量核子武器，若俄國敢丟出輕當量核武，戰況就會變成外溢，美軍可能會受不了。

吳子嘉指出，若是北約投入第一線，俄羅斯非敗不可；但若只是維持俄羅斯修理烏克蘭，烏克蘭也只能打成平手，因為兩國實力相差太遠。

吳子嘉分析戰況認為，頓巴斯若被俄羅斯拿下，烏克蘭可能就會變成內陸國家，這是俄羅斯最希望的計畫。另外，俄羅斯黑海艦隊向後退了200公里，旗艦「莫斯科號」被打掉之後，俄羅斯攻擊平台是使用空射與潛射，已不敢使用艦艇發射飛彈，主要目標是要把敖德薩打下來。