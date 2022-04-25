俄烏戰爭進入第3個月，俄羅斯已包圍頓巴斯地區，西方提供的軍事武器也不斷進入烏克蘭。前空軍副司令張延廷憂心表示，因為戰爭是在烏克蘭境內，時間成本高，因此，戰爭打愈久，烏克蘭會愈慘。

張延廷24日在政論節目《少康戰情室》中表示，西方武器要進入烏克蘭，俄羅斯可以拿到清單，比如美國供應什麼、英國供應什麼、德國供應什麼，還有第二轉運站會在什麼地方交給烏克蘭，而在把武器運到基地的過程中，在路上可能被俄羅斯攔截。至於烏克蘭為何要那麼多武器，問題是拿不到，因為上不了前線。

張延廷指出，從整個戰略態勢來看，對烏克蘭來講，在越打越久的情況下，會損兵折將，到最後縱然有火力，卻沒有兵力，即使再給它彈藥、油料，甚至更新武器，但問題是可以使用操作這些武器裝備的人員不多了，可能抵擋不了整個大軍壓境。

張延廷認為，因為戰爭是在烏克蘭境內，老百姓的死傷，以及基本的民生設施、大樓基礎設施都會被破壞，而俄羅斯犧牲的只是軍人，沒有犧牲老百姓 ，所以俄羅斯的時間成本低，烏克蘭的時間成本高，因此，戰爭打愈久，烏克蘭會愈慘。