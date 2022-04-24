俄烏大戰已滿2個月，雙方各說各話，戰事似仍陷於膠著。不過歐盟有些國家尤其是德法近日被踢爆，自2014年克里米亞戰爭以來，持續私賣武器給俄羅斯！前民進黨立委郭正亮指出，這代表法國根本不理會美國發動的制裁！澤倫斯基罵馬克宏罵得很對！

根據英國《每日電訊報》以及國內媒體綜合報導，俄羅斯於2014年併吞克里米亞後，即被西方國家制裁實施武器禁運，但德法等數個成員國遭踢爆，持續賣武器給俄羅斯，總價值達3.5億歐元，約合新台幣110億元，其中近8成是由德法所提供。

報導指出，這些武器銷售直到部分成員國抗議後，歐盟始於4月8日緊急關閉銷售管道。德國政府宣稱，俄羅斯保證民用性質後始向俄羅斯出口，法國則未發表評論。

前民進黨立委郭正亮今（24）日在《新聞大白話》直言，法國賣的是炸彈火箭和魚雷，以及提供坦克戰鬥機熱像儀，這百分之百是攻擊性武器；德國賣的是步槍和防衛車輛，還有空間可以辯護。這意味著2014年克里米亞併入俄羅斯後，法國根本不理會美國發動的制裁！澤倫斯基罵馬克宏罵得很對！