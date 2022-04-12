正在印尼訪問的加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly），呼籲今年20國集團（G20）峰會的主辦國印尼拒絕俄羅斯參與11月的G20峰會。同時，加拿大對俄羅斯推出新一輪的制裁。

趙美蘭11日與印尼總統佐科威（Joko Widodo）和外交部長勒特諾（Retno Marsudi）會面之際，建議印尼拒絕俄羅斯參與G20峰會。她說，自己不願意與俄羅斯外長同處一張會議桌，一如先前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，他不會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同處一個空間互動。

G20是處理全球經濟問題的重要多邊論壇，杜魯道表示，蒲亭不該在G20會議桌上，因為他入侵烏克蘭導致全球經濟受害。

美國總統拜登先前表示，應將俄羅斯逐出20國集團。不過逐出成員國的決定需經G20所有國家共同決議，拜登表示，若有國家反對驅逐俄羅斯，他認為至少應讓烏克蘭以觀察員身分參加G20會議。

與此同時，加拿大最新制裁俄羅斯的目標瞄準俄羅斯的國防工業，主要是針對與俄羅斯國防部門有關聯的33個機構施加限制，這些措施對包括莫斯科物理技術研究所、工業設備機械公司Integral SPB和造船公司Shipyard Vympel JSC等公司實施資產凍結和禁令。

趙美蘭說，這些機構直接或間接地支持俄羅斯軍方，它們是蒲亭同謀，令烏克蘭陷入苦難中。

繼俄羅斯於2月24日發動襲擊後，加拿大已制裁來自俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的700多名個人和機構。累計自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，加拿大已制裁1100多名個人和機構。

趙美蘭說：「加拿大將永遠支持烏克蘭，今天的措施是我們堅定支持烏克蘭及其人民的最新例證。我們將繼續支持為自由而戰的勇敢的男女，我們要求追究那些應該對暴行負起責任的人。」

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）昨天接受媒體訪問時已提到，凍結或沒收的俄羅斯資產可以做為烏克蘭重建資金。

加拿大和盟國相關機構專門成立了一個名為REPO（Russian Elites, Proxies and Oligarchs，俄羅斯精英、代理人和寡頭）的國際多邊工作小組。此工作小組將調查和起訴俄羅斯寡頭及與蒲亭關系密切的個人，也將凍結和沒收這些人的資產。

渥太華上星期公布的預算案中，提到政府具有沒收和處置受制裁人士和機構持有資產的能力，令加拿大可以更好地支持REPO國際多邊工作小組。

方慧蘭稱：「俄羅斯入侵烏克蘭是一場暴行，情況可能比我們知道的還糟糕，包括烏克蘭正發生系統性強姦婦女的事件，令人毛骨悚然。但重要的是我們要面對它、討論它，然後清楚知道要做些什麼來阻止它。」（編輯：韋樞）1110412