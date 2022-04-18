台東縣今日新增8名確診者，其中7名為成功廟宇進香案延伸，當中有3位居隔期間陰轉陽，另1案20多歲男性，有北部活動足跡，持續疫調中，目前已匡列64人進行採檢，其中50人採陰，14人報告未出爐。

台東縣衛生局表示，今日新增的8個確診案例為，7案與成功廟宇進香團個案接觸，包含3位男性與4位女性，CT值介於17.1-32.9，年齡從3歲到65歲之間，衛生所刻正疫調持續匡列中，其中，僅1人無接種疫苗，有2人則已接種過3劑。

另1位為男性20多歲，為縣內某醫院病房護理人員，12日有北部足跡，17日出現症狀，使用家用快篩試劑呈現陽性後至醫院PCR採檢確診，目前已匡列與確診個案有接觸的病人及工作人員共64人，其中，50人PCR採檢陰性、14人報告未出爐，台東縣今年確診個案累計至今天上午已有92例。

針對目前家用快篩試劑已由中央徵用，部分鄉親反映不好買到，縣長饒慶鈴提醒鄉親，若自覺有與確診者足跡重疊、前往外縣市等人潮眾多地區且出現呼吸道症狀，請配戴醫用口罩至公費快篩配合診所、衛生所，由醫師評估發放後自行檢測。