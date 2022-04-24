台東縣今天新增29名確診者，9例成功地區活動足跡者、8例為酒吧足跡重疊並延伸至同住家人及同學、3例為國中及高職學生、外縣市旅遊足跡有3例、2例為小吃部延伸、2例為居隔、2例感染源待釐清。停課部分新增東海國中有1班學生因與確診個案有密切接觸，明日起至5月3日停止實體課程。

衛生局說明，從初步疫調了解，9例成功地區活動足跡者，其中有7位為成功地區國小學生、另外3例國中及高職學生分別為池上國中、公東高工的學生，截至24日中午全縣累計高中職以下確診41學生4老師。

8例酒吧延伸的確診案中，有4位確診者自述曾經在4月17至19日至酒吧消費，另外4位則為酒吧案確診者延伸至同住家人還有學校、有2例4月17至20日到澎湖旅遊、1例4月18至19日到台北的外縣市足跡。

另，24日新增東海國中1班級學生與確診者接觸，自25日起至5月3日停止實體課程，其他，新港國中、三民國小、成功國小等校停止實體課程至4月29日，忠孝國小、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼，也因確診及匡列已達該校1／3班級數，為確保安全，全校停止實體課程至5月1日。

海端國小、福原國小及公東高工各有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，兩所國小停課至5月1日，公東高工則停課到2日，豐田國中已達該校1／3班級數，則自4月25日起至5月2日停止實體課程，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

縣長饒慶鈴表示，縣府會持續關注發展，並提醒鄉親若覺得有風險且出現相關症狀者，就迅速採檢就醫，並做好個人自主管理。