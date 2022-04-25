彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增53例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增53例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續爆炸，中央流行疫情指揮中心公布本土新增5108例確診，彰化縣新增53例，主要是外縣市感染個案達20名，包括跨縣市跨社交圈餐飲群聚，縣內感染10名，調查中13名，職場、學校等場所，都出現確診個案。彰化縣衛生局公布最新足跡包括龍山寺、多家餐飲點和彰北國民運動中心游泳池。

縣長王惠美表示，目前居家隔離已經達1375人，從25日起由各學校開始意願調查6至11歲兒童接種莫德納疫苗的意願。即日起至本學期結束，禁止跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等，目前已經2所高中3班、3所國中3班、14所國中22班，共28班，預防性停課，高中、國中各1所，國小2班，共4班。

彰化縣衛生局公布最新足跡，包括鹿港龍山寺、金澤三井家、健身工廠員林廳、豬腳紳士、鵝肉海鮮、建泰五金行、亞太電信溪湖加盟中心、7-11鹿秀門市、老鄉雞湯燒員林店，彰北國民運動中心游泳池。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新增縣內感染都是家戶感染，越來越多確診個案，未來每天增加數十名確診，居家照護人數變得很重要，一半確診要採用居家照護，呼籲老人要趕快打第三劑，才能減少重症，減緩醫療量能的負荷，並再次呼籲避免共同用餐。縣府至5月31日，65歲以上、原住民55歲以上打第三劑，贈500元禮券。