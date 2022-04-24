陳威全20年前參加比賽的照片。（上行娛樂提供）

陳威全發起的《Talent Plus披風 Hybrid》音樂大賽23日總決賽，請到樂壇重量級老師丁曉雯帶領評審團，蔡佩軒、張與辰與九九擔任評審，共吸引近10萬人線上收看；陳威全致詞時感性分享本身也是創作比賽出來的，2000年時拿下大馬全國創作大賽冠軍，被台灣的阿爾發音樂相中，離鄉背井來到台灣發展，如今已是三寶爸的他，曬出20年前參加比賽的嫩照，充滿年代感的色調。

陳威全提到一手催生的比賽非常興奮，表示比賽名稱「披風」源自他的歌曲〈披風〉，貼切他辦比賽的初衷「陪伴」，「披風，就是陪伴，陪你在夢裡面翱翔」，所以就不作第二人想，當作創作大賽的名稱；他表示自己是選秀比賽過來人，知道在每個比賽晉級的過程中，「會很希望有老師的指點和協助，來讓比賽的表現更好」，期盼透過比賽把大家串聯在一起，讓音樂圈充滿新希望。

值得一提的是，原本的主持人吳建恆（Ken）因之前在工作中接觸過確診者，即便尚未接到匡列通知，但他為了身邊所有人健康著想，立即採檢並進入自主居家隔離，雖然結果是陰性，他三思後還是表明不出席比賽，以策大家安全，非常貼心！而昨主持人則請到DJ Dennis救火，最後在評審團考評下選出前3名，分別是季軍謝安期〈小遺憾〉、亞軍為莊耿碩〈還沒，慢下來〉、冠軍則是楊惠如〈Don’t Think About It〉。2022《Talent Plus披風 Hybrid》音樂創作演唱會已在上行娛樂臉書粉絲頁播出。