楊淨宇遇撞牆期，努力找回唱歌初心。（17LIVE提供）

黃宣擔任評審超級認真，表示給分會遵循自己的絕對正義。（17LIVE提供）

17LIVE歌唱比賽《夢想Sing樂園2》金曲最強單曲製作人YELLOW黃宣日前見證8強最後PK廝殺，遺憾送走4位選手離開節目舞台，兩賽道共12位選手晉級留在場上爭奪冠軍寶座，下一階段戰況更白熱化的6強淘汰賽也即將登場 。

黃宣除了是全才音樂人，他的穿搭充滿態度也頻頻被時尚圈肯定，聽到黃宣要來，兩位主持人和選手們都在服裝造型上格外用心打扮，盧學叡更在開場介紹時稱讚，「今天這位飛行導師可以說是內外兼具」，黃小愛笑虧盧學叡，「聽說你今天穿這樣就是為了他是不是？我記得剛在休息室造型師原本有幫他搭衣服，但他拒絕說不要了！」

盧學叡裝傻笑說：「我有這樣嗎？穿這樣他會喜歡嗎？因為今天這位導師是真的時尚。」為黃宣鄭重治裝的還有一般賽道選手嚴先生，一身獨特穿著明顯有備而來，盧學叡問他「嚴先生你今天是來走時裝秀的嗎？」嚴先生說明自己一身無性別裝扮，是板中男裙效應後奧美集團與板橋高中合作推出的「無限制服」。

嚴先生在演唱楊乃文的《推開世界的門》後，受到陶晶瑩肯定鼓勵：「你選這個歌真的不太好表達，我覺得你這樣有自己的style跟想法很好，選歌有想法、造型有想法，所以我給了4個燈的鼓勵。」黃宣也給了很多可增進歌唱功力的建議，還說選手中對嚴先生印象深刻，「因為你的穿著和態度我很欣賞，也謝謝你喜歡我。」嚴先生見到偶像開心到比賽還不忘拿手機參加節目中黃宣拍立得的抽獎。

LIVER賽道各方面條件都聚備的選手楊淨宇Angel，近來碰上撞牆期，坦言上回合比賽受挫心情有點小小失落，回去自我檢討，重新調整好自己，看到粉絲踴躍的加油打氣，她選了范瑋琪的《最親愛的你》迎戰挑戰重新找回初心。陶晶瑩開心她有把評審講的聽進去，「你進步很多耶，上次我們跟你講的話你都有聽，一些細節你都有去做調整，我覺得這個很難，這樣可以往更好的方向前進。但你越到後面想越多，我覺得每個人的課題不一樣，可能你的課題叫『less is more少即是多』，你可能是想太多了，想少一點把自己搞累一點，不要想太多！」黃宣狂點頭贊同評審長意見，說有發現楊淨宇後段有部分地方走神，但表示認同她詮釋方式跟這首歌的音樂編曲很搭，克林老師也誇楊淨宇歌曲選得非常好，很適合她，評審共給了15個燈，加上粉絲投票及PK賽加分，楊淨宇高分位居LIVER賽道前6強中第一名位置。

14強淘汰賽時奪下全場最高分的選手「狂奔的馬」，獲得張芸京給出6個燈滿分的肯定，張芸京還到狂奔的馬直播間看播，感嘆的說：「如果一起比超偶的話，我就拿不了冠軍了！」8強淘汰賽表現備受期待，狂奔的馬選唱芮恩的《討厭》迎戰，再次贏得20個燈高分，這次換陶晶瑩給了滿分6個燈說：「按節目單位給的評分標準，6個燈就是明日之星已具備出道歌手的條件，前面其他人我給了4個燈，覺得她拿6個燈綽綽有餘，我剛筆記寫了看了一場她的秀，沒什麼好講得行雲流水，狂奔的小隻馬。」

音樂製作人劉偉德講評說自己為何給了5個燈，稱讚難得一位選手的grooving會讓所有評審都跟著身體律動，點出感情詮釋方面差一點點才更到位，陶晶瑩一聽提醒狂奔的馬「我覺得你要很開心，因為他現在是用錄你唱片的標準在要求你。」盧學叡也說：「老師已經在用錄音室的標準要求，想要幫你發單曲的感覺耶」狂奔的馬這階段成績依然穩居第一，無懸念挺進6強。

《夢想Sing樂園2》節將進入6強淘汰賽，節目單位決定採選手合作賽方式進行，6強選手將兩兩一組進行合唱，合唱的兩位選手之間既是合作的隊友也是爭冠的競爭對手，個人燈數評分之外，團體表現也將另行評分排名，這階段順利存活才能晉級4強準決賽，離冠軍寶座更近一步。 18日節目將迎來金曲最佳音樂製作人及兩度入圍金曲歌后的許哲珮擔任飛行導師，許哲珮正忙於6月10-12／17-19日即將在北投文化館古蹟中登場上演的「《失物之城》沈浸式音樂劇場」，部分場次門票已售罄，音樂創作總讓人彷彿置身劇場或電影般美妙的這位音樂精靈，擔任比賽評審將會給6強選手們怎樣的評價標準呢？4／18（一）晚間八點請鎖定節目帳號連結「夢想Sing樂園」。