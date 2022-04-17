李宇翔(左)成功完成三圈半。(大會提供)

111年台北市青年盃滑冰錦標賽賽程17日落幕，國內好手精銳盡出，新生代滑冰選手李宇翔成功完成三圈半，技驚全場，歐珈瑜、陳莊媛、江采恩和湯喆媗等未來之星也展現天賦，成為台灣滑冰界的新希望。

台日混血選手吳柏勳也在本屆賽事拿下2面金牌，目前他已經能完成1個兩圈半跳躍，未來勵志能成為「台版羽生結弦」。吳柏勳說:「羽生結弦是我的偶像，也是我不斷努力的動力，也許要超越他的成就很困難，但仍希望有朝一日能代表台灣出國比賽，離偶像更近一點。」

14歲的吳柏勳已有5年的滑冰資歷，因為父親出差的關係，小時候在香港住了5年，剛好住家附近有滑冰場，才開啟滑冰之路，他說，「剛好那時候看到羽生結弦在冬季奧運的比賽，覺得很酷，才萌生興趣。」

吳柏勳曾經練過游泳和跳水，但最終仍鍾情於滑冰，他說，「滑冰動作很優雅，也很帥氣，因此愛上滑冰。雖然練習過程中遇到很多挫折，但每次完美落地、完美跳完一首曲，就覺得無比快樂。」

吳柏勳日籍母親長澤京子說，「孩子喜歡做得事情才會全力以赴，因此家人會全力支持吳柏勳練滑冰，若未來他想要繼續朝選手之路發展，我們也會成為最佳後盾。」吳柏勳預計將在下周參加2022花滑精英賽，一拚國手資格。

從小就在跟家人在國外四處生活的吳柏勳，已學會廣東話、普通話、日文和英文四種語言，但精通日文的吳柏勳認為，中文還是最困難，尤其寫作的部份。長澤京子表示，「吳柏勳很有語言天分，但從小接觸太多語言，難免有些錯亂，高中預計會在台灣就讀，大學才會考慮出國深造。」

本屆台北市青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，兩天共吸引近千人入場，成為國內最具人氣的滑冰賽事之一，同時也吸引《蛋寶生技》、《太硯設計》和《勤紘科技》等企業大力支持。大會也預告，今年中正盃滑冰錦標賽將引進最新科技360度環景VR技術，帶給未能到場觀賽的民眾視覺臨場感。