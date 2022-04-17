33歲台灣桌球好手江宏傑，去年和前妻福原愛離婚，恢復單身後他出演綜藝《全明星運動會》，不受風波影響收獲大批粉絲，還接下多支商業代言和產品廣告，如今已是2位小孩父親的他，卻傳出想淡出演藝圈，經紀公司對此回應工作已安排到2023年，而就在昨日(16)他上傳逆齡帥照，青春模樣完全不像有33歲的年紀，讓網友乾脆點名拍攝校園電影。

江宏傑創立桌球館近日開始營業，手上又有多項工作，近來他可說是相當忙碌。(圖/江宏傑 IG)

16日晚間江宏傑上傳2張帥照，放下茂密瀏海蓋住額頭，穿著針織白色短袖上衣，搭配灰色寬鬆長褲還有白色跑步鞋，穿搭輕鬆有型，像極了大學生的穿著打扮。只見江宏傑隨地坐在石磚塊上，兩隻手簡單擺放在膝蓋稍微斜坐，心情看似是相當不錯。另一張照片中，他則抬頭閉眼望向空中，盤腿坐在一片綠意盎然的森林裡，感受著徐徐微風吹來，臉上掛著滿意的笑容。

江宏傑IG逆齡帥照，引發話題討論。(圖/江宏傑 IG)

江宏傑兩張帥照選在週六上傳，貼文裡他祝福大家假日快樂，還打出太陽表情符號，讓人看了心情就很好，魅力值百分百，網友都被他的青澀模樣圈粉，留言寫下：「老大怎麼那麼可愛」、「根本大學生！溫柔又英俊」、「越來越年輕的帥老大」、「第二張真的好看，已經把我給迷暈」散發出滿滿的粉色泡泡，還有網友笑喊：「可以拍校園電影了」近來工作滿檔的他，搞笑遭到網友曝光行程。

江宏傑開心和小孩出遊。(圖/江宏傑 IG)

然而，工作再忙碌也沒有孩子重要，稍早江宏傑上傳和小孩出遊的照片，寫下：「工作事業很重要！！但你們還是我的第一順位」開心紀錄出遊場景，一手抱起一對兒女，模樣幸福甜蜜，網友對他加油打氣，溫馨喊話：「不管哪一個方面都加油啦」貼文發布不到1小時，就吸引超過4000人點讚祝福，期望他兼顧事業之餘也能看著兒女成長，引發話題。