台灣桌球選手江宏傑，去年和愛妻福原愛離婚，之後出演節目《全明星運動會》，結束錄製後盛傳將淡出演藝圈，將心力投入在才剛創立的桌球館籌設，並有意重回運動選手身分，今日(19)他在IG曬出一張電子機票，回味起過往選手生涯，值得注意的是，機票抵達地西班牙正為他跟福原愛的定情地，頗有物是人非的感傷。

19日江宏傑突然發布IG限時動態，機票顯示他坐著經濟艙，一路從高雄出發歷經多次轉機，才抵達西班牙，總共就飛了23個小時，想不到人到行李卻沒到，比賽整個報銷，他形容這是「選手日常」，事後回顧內心感慨萬分，感嘆道：「以前到底是怎麼挺過來的」，並附上一個哭臉表情符號。

江宏傑童年過得不理想，連簡單的童年遊戲都沒經歷過。(圖/江宏傑 IG)

江宏傑PO出限時，聊起選手生活。(圖/江宏傑 IG)

江宏傑在當年的5月1日在西班牙告白，當時和前妻在西班牙海邊散步，福原愛扭傷了腳，宛如偶像劇般他順勢偷偷親吻臉頰，於是小手就牽在了一塊，這天也就成了他們的紀念日，因此西班牙對江宏傑別具意義，已不僅僅是比賽舉辦地這麼簡單。無奈最終沒有走到最後，與福原愛分開後獨自照顧一對兒女，如今紀念日又要到來，充滿著濃濃的悲傷。

福原愛這邊離婚後，形象受到影響，事業未見起色，不過她似乎不太去理會負面輿論，照常在微博更新近況，PO出一張大紅色上衣的照片，穿上去顯得相當喜慶，臉部表情卻較不年輕了，皺紋爬滿她的小臉，被許多人說離過婚後，和江宏傑兩人內心有傷口亟需癒合。