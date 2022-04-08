今年端午節連續假期自6月3日(週五)至6月5日(週日)有3天連假，各家國內線航空公司將提供澎湖航線710架次、77612個座位數，並視需求適時增班，澎湖縣政府旅遊處表示，訂於11日上午9時起統一開放訂位，請有需要民眾逕洽各航空公司訂位專線、全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

交通部民航局表示，111年端午節連續假期參考以往連續假期旅客搭機需求，民航局已規劃航空疏運期間自6月2日(週四)至6月6日(週一)，共計5天。該連續假期仍以航空旅運需求較大的澎湖(不含澎湖-金門航線)、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，並納入管制航線。

此次端午連假，尖峰時段為6月2日至6月4日臺灣出發往離島方向，以及6月4日至6月6日離島出發回臺灣方向之機票，其機票使用限制比照農曆春節及清明節假期加註「限當日當班次」、「逾期作廢」，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。