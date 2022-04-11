指揮官陳時中表示，我國與輝瑞簽訂70萬人份的口服藥，是以人口佔比百分之三計算，其中35萬劑為採購合約，另35萬劑為開口合約，陸續於4、5、6月到貨，至於已採購的2萬人份藥物，也會在這兩周內陸續到貨，避免病情成為重症。

另外，為因應確診者居家照護，指揮中心今天也公佈遠距醫療處方與送藥原則，包含建置多元遠距醫療方案，由醫師遠距看診開立處方，藥師調劑諮詢負責送藥到府，要求各地方政府已此原則因地制宜制定最可行方案。

陳時中說，不論基層與醫院醫師都可開立藥物，接著請藥師調劑送藥到府，將請藥師公會調查有多少藥師願意配合政策，另外也會請地方政府依指引進行規劃。

陳時中說，若有民眾欲使用中醫療法，將來也考慮開設中西醫的會診平台，讓醫師進行正確診斷、處方，現在國內抗病毒藥物共7千多份，加上1萬6千劑的瑞德西韋，除非是接下來10天內有較大量個案，否則以現在才用上136人份來看，馬上用完的可能性較低。