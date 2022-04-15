宜蘭今天（15日）新增確診人數創新高，多達46人確診，其中23人與羅東晶園會館喜宴群聚有關，宜蘭縣長林姿妙坦言，宜蘭緊鄰疫情嚴重的雙北、基隆、花蓮等縣市，「現在宜蘭醫療量能已經到了臨界點！」將調整醫療資源配置，不會做全面篩檢，將以高風險的民眾優先。

衛生局長徐迺維表示，新增的確診者有一半與羅東晶園會館有關，這場喜宴有60至70桌，婚宴主人非常好客，也有人沒收到喜帖，但從Line群組中獲悉前來參加，賓客來自各行各業與不同縣市。今天再增23人，累計該傳播鏈已38人確診。

衛生局昨發布緊急通知，呼籲曾在4月9日晚間參加晶園會館婚宴的民眾，主動與當地衛生所聯繫並做PCR篩檢，徐迺維表示，這場婚宴我們沒辦法掌握全貌，擔心有漏掉沒篩檢，不得已才發布緊急通知；縣府目前對沒有實聯制是以勸導落實為主，呼籲餐飲業者與民眾落實實聯制。

林姿妙表示，宜蘭因鄰近雙北等縣市，確診個案會愈來愈多，甚至出現無症狀感染者來到宜蘭的狀況，現在宜蘭醫療量能已經到了臨界點，如何維持縣內醫療量能並做好資源的配置，是目前要面對的問題。

她指出，晶園會館喜宴篩了8000多人，只要落實防疫措施、疫苗打好打滿，就有很好的防疫效果，低感染風險者經篩檢沒人確診，因此會調整醫療資源配置，不會做全面篩檢，會以高風險為優先。