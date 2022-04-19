高雄市確診者居家照護中心開始運作。陳其邁表示，在高雄兩大醫師公會、基層診所與藥局配合，以及居家照護中心內醫療照護中心與生活關懷中心的設置之下，盼落實輕、重症的分流，也照顧好患者生活需要，讓市民朋友得到更妥善照顧。

居家照護團隊包含市府的14個局處及38各區公所，還有220家合約諮詢診所；幼兒確診者居家照護則包括:55家專科兒科診所、4大醫學中心及聯合醫院，最後還有總共192家的社區藥局都加入照護團隊，到19日為止共有7位民眾接受居家照護，目前的情況良好。市長陳其邁主持防疫記者會時也指出，南來北往、宗教活動或密閉空間長時間接觸等風險，說明高雄目前主要風險屬南北移動，提醒大家到風險地區隨時注意落實防疫措施。

觀察疫情趨勢，陳其邁以「各縣市新增COVID-19個案3日移動平均線」圖表說明，高雄4月中旬高峰因娛樂場所群聚感染而造成社區風險，曲線很快上升又下降，連續6天高雄娛樂場所新增無確診從業人員，代表當時擴大匡列、連續2次採檢加上10天冷卻期，讓這波疫情受到控制無外溢。

分析從旅遊史衍生的高雄社區感染風險隨著疫情演進，陳其邁表示，北部地區、各縣市仍有零星風險，觀察如宗教活動、職場、不明感染源的社區傳播，認為台灣已慢慢進入社區傳播模式，而他也說明高雄診所家用快篩人數，最近幾天採檢密度增加，確診個案事先至診所快篩而發現確診，並感謝基層醫師的配合，隨時監測社區情形。

陳其邁說，從過去經驗來看，高雄有幾波的風險關關難過關關過，面對疫情的考驗並舉2月高雄港為例，市府採取疫調、擴大篩檢控制疫情，而特殊娛樂場所也同樣採取加嚴管理與序列檢測，一次PCR檢測以及10天後快篩，抑制疫情已連續6天無確診。

他進一步表示，確診者在居家照護期間如果有急症的就醫需求，可以撥打119並告知醫護人員市確診者，讓醫護有完善的準備；此外高雄的防疫工作按照傳染病防治理念，一方面確保醫療量能，二方面防止大規模的群聚感染，同時也針對醫院、特定人潮聚集、宗教活動等高風險地方一年多來相對嚴格的措施，感謝市民朋友的配合。(記者 賴奕熏報導)