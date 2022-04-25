嘉義縣政府說明今新增確診者的案號。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府公布新增確診者的足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府記者會也預告，有關確診者公共場所足跡，配合中央政策將不再公布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布13人確診，扣除昨3個無案號的太保市某工廠員工，實際上增加10人，其中有7人是確診員工的家人，包括2名南新國小學童，2學童就讀班級將停課至5月2日，另校內匡列師生篩檢53人目前結果都是陰性，另有3案是自覺有異狀況與確診者同足跡主動篩檢陽性。

縣府下午5點半舉辦線上記者會，指今實際新增10人確診，太保工廠3名染疫員工同住家人有7人確診，其中2人尚無案號，而確診南新國小學童的校園清消早已完成，2生就讀班級自22日至5月2日停課10天，同時預告，有關確診者公共場所足跡，縣府配合中央政策將不再公布，請民眾嚴守戴口罩、勤洗手，做好自我防疫措施，避免脫口罩群聚或餐會。

另嘉義縣長翁章梁也提到，接下來確診人數會愈來愈多，考量到醫療量能及收治整備，今在全國首長防疫綜合討論視訊會議中，他當場向衛福部長陳時中爭取，如縣內疫情擴大，要求中央同意控留縣內集中檢疫所20％床數，由嘉義縣全權調度使用。

翁章梁呼籲，民眾要調整心態，以平常心看待「確診」，因為每個人都可能被感染，不要獵巫、標籤化，符合疫苗接種者一定要完成3劑施打。衛生局長趙紋華除解釋確診者相關足跡外，也提醒民眾要準備家用快篩劑，並說明使用時機或因應方式。