宜蘭縣曾姓保母2021年間聯手許姓丈夫施虐5歲蘇姓女童，致女童雙眼失明、半身癱瘓，一審張婦、許男遭判9年、8年，目前上訴二審中。今蘇姓女童的母親也在臉書發文指出，今日為第3次開庭，保母夫婦已脫產避險，僅願以10萬元和解，希望宜蘭鄉親能一同幫忙聽審，為蘇小妹發聲。

回顧此案，蘇姓女童母親離婚後搬回宜蘭，與女童相依為命，自2021年2月1日起，將5歲的女童交給無照的曾女夫婦照顧，但曾婦與丈夫許姓男子卻以拉扯頭髮、以腳猛踢、抓住雙腳倒立後搖晃轉圈、毆打臉頰、徒手重擊頭部等處虐待女童。

曾婦、許男還讓女童處於長時間挨餓狀態，或喝令她快速蹲下、上跳等方式凌虐體罰，對幼兒身體的自然發育有所妨害，3月5日深夜11時許，曾婦、許男又對女童施以暴行，造成女童不支倒地、口吐白沫。

蘇姓女童受有頭部外傷併腦出血、意識改變、頭部、軀幹及四肢挫傷及水腦症等重傷，經送醫救治，雖然救回女童一命，但女童雙眼失明、無法自行進食、言語，呈現半身癱瘓，必須由專人全職照顧。宜蘭地院一審依犯妨害幼童自然發育致重傷等罪，判曾女9年、許男8年有期徒刑，目前二審仍在審理中。

對此，蘇姓女童的母親今在臉書社團《宜蘭知識+》發文，透露今日上午9點為二審開庭，希望有空的鄉親能到場旁聽審理，一同為受傷的蘇小妹發聲；蘇母痛訴，案後該對肇事保母夫妻不僅脫產，還花錢找來大律師辯護，表明只願以10萬元和解。

蘇母指出，女兒被兩個大人吊起來打，年紀輕輕就成重殘，生活無法自理，在加護病房住了快一個月，她2度簽下病危通知書，但他們至今仍未收到對方任何一句道歉與相對應的賠償，猶如「小蝦米對抗大鯨魚」，希望司法能還他一個公道。