大陸流量女神楊冪，出道多年人氣居高不下，一舉一動總能引爆話題，連她穿過的單品，也能掀起一波模仿風潮，近日她久違現身直播，35歲真實狀態讓網友看了都嚇呆，也登上微博熱搜。

楊冪21日現身直播，穿著粉色細肩帶洋裝的她，氣色看上去相當好，五官精緻、肌膚白皙透亮，35歲狀態依舊像少女，讓網友看了都直呼要戀愛了，直播截圖在網路上瘋傳，更登上微博熱搜。

楊冪直播狀態超好。(圖／取自微博)

而不少人認為她離婚後，活得更年輕更美，並表示她出道多年美貌都沒太大變化，只是褪去青澀感，多了一點成熟、自信從容的氣質。楊冪2018年和劉愷威離婚後，雖然多次跟男星魏大勛傳出戀情，還被拍到入住同一家飯店，甚至疑似同居，但雙方始終沒對外公開認愛。

去年7月楊冪罕見以「斯人若彩虹，遇上方知有」形容自己，否認目前有交往對象，外界也盛傳她和魏大勛已結束姊弟戀，日前她接受雜誌採訪時，更坦言天天都在期待愛情，但如果太麻煩了的話就算了，她認為「愛情永遠值得被真誠對待，前提條件是先整理好自己的生活」。