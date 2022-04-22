男星林曜晟(原藝名博焱)今(22日)在社群宣布確診新冠，據了解，他19日收到與張惠妹演唱會確診者足跡重疊的簡訊，剛好身體也出現不適，立刻做快篩呈現陽性，之後他也到醫院做PCR檢測，今確定為陽性。

林曜晟10日曾到小巨蛋觀看張惠妹演唱會，事後他也在臉書開心表示「7年前的遺憾，終於在上週日解鎖，阿妹的演唱會，真的是從頭唱到尾，人生必看演唱會清單之一」，

林曜晟快篩陽性後到醫院PCR確診。(圖／取自林曜晟臉書)

據《ETtoday新聞雲》報導，林曜晟19日收到與確診者足跡重疊的簡訊，加上他最近有點感冒症狀，因此自行快篩，結果顯示為陽性，他立刻到附近醫院做做PCR，而他今自行上網查詢，確定為陽性確診，他也表示「會好好面對」，從他曬出的健康存摺可見，他已打完3劑疫苗，不過依舊不敵病魔中鏢。

而林曜晟的經紀人也表示，他看完張惠妹演唱會已相隔多日，應該不是因為演唱會染疫，目前他先取消所有工作在家休養，等待相當單位的通知。而藝人徐凱希稍早也透過公司宣布確診，徐乃麟（乃哥）則是前天和確診者聚餐，目前在等待PCR檢測結果，疫情不斷燒到演藝圈，讓大家也更加謹慎防疫。