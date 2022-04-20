宜蘭版的伯朗大道，2022三奇美徑系列活動5月1日開始了，冬山鄉公所規劃一系列活動，4月底就可欣賞超萌可愛小鹿、冬山車站及旺旺集團的「60」和「旺」字的彩繪稻田；及5月的自行車輕旅行、稻浪音樂會；6月熱氣球嘉年華一直到7月風箏節嘉年華，一起親近大自然。

冬山彩繪稻田今年邁入第五年！5月1日開始至7月10日，為期71天；此次邀請冬山地方創生夥伴「斑比山丘」參與設計合作，以「冬山車站」為設計發想，加上斑比山丘的吉祥物；旺旺集團也以在地企業身份加入彩繪稻田的行列，「旺旺集團守護台灣一甲子」推廣冬山稻米，讓今年彩稻更加豐富。

冬山鄉公所表示，這次同時推廣客家特色，以三奇美徑為主軸，延伸至仁山植物園桐花步道，用自行車低碳輕旅行出發，自行車活動即日起開放報名，5月周末共6場次，有興趣者可上伊貝特報名網查詢https://bao-ming.com/eb/content/5175＃25061；另安排中山休閒農業區的DIY體驗及舊河道電動小船，體驗冬山鄉客家風情、稻浪及山林深度之旅。

5月28日晚上將有精采稻浪音樂會，由冬山國小管樂團、慈心青山少年合唱團、愛之旅合唱團、國際薩克斯風天王–胡笙大師，接續演出，讓遊客在充滿美妙音樂聲及滿滿稻香氛圍中，好好享受一番。

接著，6月有「熱氣球嘉年華」登場，4日、5日、11日、12日一連4天，觀賞各式各樣可愛造型熱氣球升空，遨遊天際；7月9日、10日則有風箏節嘉年華，讓遊客們欣賞冬山不一樣的景色。

冬山鄉長林峻輔表示，現在疫情嚴峻，冬山推廣的是戶外大自然活動，落實防疫 措施，戴口罩、勤洗手，一起走出健康、走出快樂，讓我們壓抑的生活可以得到紓解。